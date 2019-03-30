الأمير محمد بن فيصل: أعتذر للجمهور وأتحمل المسؤولية كاملة
قدَّم الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، الاعتذار إلى جمهور الزعيم بعد الخسارة أمام النصر في ديربي الرياض.
وأكد رئيس الهلال، أنه يتحمل المسؤولية كاملة، واعدًا بتلافي الأخطاء في المستقبل، مضيفًا : ” وسنعمل على مايسعدكم في الفتره القادم ” .
وتابع : ” أنتم تستحقون الفرح والفرح فقط واعذروني على تقصيري وأني كنت سبب حزنكم اليوم ” .
وخسر الهلال أمام مضيفه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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ابو ماجد[ عدد التعليقات: 717 ] نشر منذ 41 دقيقة
النصر يخطف فوزًا قاتلًا من الهلال ويعتلي الصدارة مبروك للعالمي وهاردلك للزعيم هذه حال الكرة يوما لك ويوما عليك
الهلال لم يكن في يومه واخفق زوران في تغيرته التي لم تكن موافقة واحسنت يا ياكبتن سالم الدوسري هدفك في النصر عالمي يسجل في التاريخ
🐪[ عدد التعليقات: 468 ] نشر منذ 26 دقيقة
لست انت المدرب فلماذا تتحمل الخسائر
فريقكم مضغوط
مشتركين في عدة بطولات فشي طبيعي ان يكونوا لاعبينكم مرهقين