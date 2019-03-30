الأمير محمد بن فيصل: أعتذر للجمهور وأتحمل المسؤولية كاملة

ماجد محمد(صدى):

قدَّم الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، الاعتذار إلى جمهور الزعيم بعد الخسارة أمام النصر في ديربي الرياض.

وأكد رئيس الهلال، أنه يتحمل المسؤولية كاملة، واعدًا بتلافي الأخطاء في المستقبل، مضيفًا : ” وسنعمل على مايسعدكم في الفتره القادم ” .

وتابع : ” أنتم تستحقون الفرح والفرح فقط واعذروني على تقصيري وأني كنت سبب حزنكم اليوم ” .

وخسر الهلال أمام مضيفه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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