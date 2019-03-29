عمر السومة للجمهور: وقفوا مع ناديكم.. الكيان الأهلاوي هو الأهم

ماجد محمد(صدى):

أعرب السوري عمر السومة، لاعب النادي الأهلي، عن حزنه لخسارة الأهلي مساء الخميس أمام الرائد، بخمسة أهداف مقابل أربعة.

وقال ” السومة ” : ” الحمدلله على كل شي، مقدر زعلكم لكن في شي مهم جاينا، وقفتكم مع الفريق تعطينا دافع معنوي كبير، الكيان الاهلاوي هو الأهم وقفو مع ناديكم و فريقكم بالأيام الجاية مشان نفرح سوا ان شاءالله ” .

وحقق الرائد فوزًا كبيرًا على الأهلي في مباراة دراماتيكية، وذلك بخمسة أهداف مقابل أربعة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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