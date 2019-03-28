الرائد يفوز على الأهلي في مباراة الـ9 أهداف

ماجد محمد(صدى):

حقق الرائد فوزًا كبيرًا على الأهلي في مباراة دراماتيكية، وذلك بخمسة أهداف مقابل أربعة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز محمد العمري الهدف الأول للرائد مبكرًا في الدقيقة الخامسة فيما سجل صالح الشهري هدفًا آخر بعده بدقيقة، قبل أن يحرز مهند العسيري الهدف الأول للأهلي بعدها بـ 4 دقائق، ويعادل سلمان المؤشر النتيجة للأهلي في الدقيقة 20، ويحرز تيسير الجاسم هدف التقدم في الدقيقة 27، وينتهي الشوط الأول لصالح الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي الشوط الثاني، أحرز مهند عسيري الهدف الثاني له والرابع للأهلي في الدقيقة 53، إلا أن صالح الشهري تمكن من إحراز 3 أهداف أخرى في الدقائق 62، 68، 70، مانحًا الفوز للرائد.

وارتفع رصيد الرائد إلى 31 نقطة في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الاهلي عند 40 نقطة في المركز الخامس.