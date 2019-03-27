” الإخوان ” تتجاهل أزمة الجولان..وتجتمع مع نائب بالكونجرس الأمريكي يدعم الشواذ
لاتنتهي فضائح جماعة الإخوان الإرهابية، ولعل أحدثها يأتي بالتزامن مع اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية، فتجد ” الإخوان ” يستعينون بأحد نواب الكونجرس الأمريكي يدعى ” توم مالينوفسكي ” ، في محاولة مكشوفة للبحث عن أي دعم خاصة في ظل الرفض القاطع من نواب الكونجرس لمثل هذه الأفعال من الجماعة الإرهابية.
ولعا اللافت للنظر أن النائب الأمريكي ” توم مالينوفسكي ” الذي تستعين به أنصار الجماعة الإرهابية، معروف بدعمه ودفاعه عن حقوق الشواذ، حيث شارك فى أكثر من مناسبة لدعم حقوق الشواذ.
ونشر مالينوفسكي صورة له ، توثق تواجده في مظاهرة لدعم الشواذ حيث التقط الصورة أمام العلم الخاص بهم خلال العام الماضي معربا عن فخره الشديد بالمشاركة في هذه المظاهرة.
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