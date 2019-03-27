” الإخوان ” تتجاهل أزمة الجولان..وتجتمع مع نائب بالكونجرس الأمريكي يدعم الشواذ

واشنطن(صدى):

لاتنتهي فضائح جماعة الإخوان الإرهابية، ولعل أحدثها يأتي بالتزامن مع اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية، فتجد ” الإخوان ” يستعينون بأحد نواب الكونجرس الأمريكي يدعى ” توم مالينوفسكي ” ، في محاولة مكشوفة للبحث عن أي دعم خاصة في ظل الرفض القاطع من نواب الكونجرس لمثل هذه الأفعال من الجماعة الإرهابية.

ولعا اللافت للنظر أن النائب الأمريكي ” توم مالينوفسكي ” الذي تستعين به أنصار الجماعة الإرهابية، معروف بدعمه ودفاعه عن حقوق الشواذ، حيث شارك فى أكثر من مناسبة لدعم حقوق الشواذ.

ونشر مالينوفسكي صورة له ، توثق تواجده في مظاهرة لدعم الشواذ حيث التقط الصورة أمام العلم الخاص بهم خلال العام الماضي معربا عن فخره الشديد بالمشاركة في هذه المظاهرة.

اقرأ أيضًا: