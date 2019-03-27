طرد فنانين مصريين من المهن التمثيلية لتحدثهما عن الأوضاع الداخلية لبلدهما

القاهرة(صدى):

ألغت نقابة المهن التمثيلية في مصر، عضوية كل من الفنان خالد أبو النجا، والفنان عمر واكد ، بعد لقائهما أعضاءً بالكونجرس الأمريكي، وانتقاد بلدهما.

ويأتي قرار االنقابة بعد حديث الفنانين المعنيين عن الأوضاع الداخلية في مصر، وتوجيه الانتقادات لمؤسسات الدولة من الخارج، ما رآه البعض أنه استقواء بالخارج، وتشويه سمعة مصر.

وفي هذا السياق كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري علاء عابد، أن نائب الكونجرس الذي تبنى رؤية خالد وعمرو هو النائب توم مولنر، وهو يدافع عن حقوق المثليين والشواذ جنسياًز

وقال عابد: ” الإخوان يحتمون بنائب في الكونجرس يدافع عن حقوق الشواذ والمثليين، وهو الصديق الأقرب لقطر، وما فعله خالد وعمرو يعد خروجاً عن تقاليد الأمم المتحدة، بل خروجاً عن الجنسية نفسها التي تعني الولاء والانتماء للوطن، وليس مهاجمته في الخارج ” .