بالفيديو.. مٌنشد يقرأ آية قرآنية وبيت شعر ولطمية بمقام واحد

عادل الحربي(صدى):

أكد المنشد والرادود صابر المضحي، أن المقامات موجودة في كل شي، وأنها تسخدم في قراءة القرآن، وفي الأذان وفي الأناشيد.

وبين المضحي نموذجًا من مقام ” البيات ” ،خلال استضافته ببرنامج داوود الشريان، وقرأ بنفس المقام آية قرآنية، ثم أنشد به بيتًا، ثم نعى به في لطمية.

وشرح المضحي فن ” الرادود ” كجزء من فن الإنشاد الديني، والذي يختص به بشكل عام أبناء المنطقة الشرقية ويقوم على مدح الرسول محمد عليه الصلاة والسلام وآل بيته بقصيدة يؤديها منشد ويردد معه الحاضرون بعض أجزائها.

وأوضح أن ” اللطمية ” تعني الإيقاع الناتج عن ضرب كف اليد بإحدى مناطق الجسم بشكل جماعي من قبل الحضور لتكون بديلًا عن الإيقاع الذي توفره الآلة.

وكان الإعلامي داوود الشريان، قد خصص حلقة برنامجه الحواري ، أمس الثلاثاء، للحديث عن الفنون الصوتية في مناطق المملكة، من رادود وهجيني وموال وغيرها.

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