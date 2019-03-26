بالفيديو.. الرادود متخصص في ذكرى وفاة وميلاد آل البيت.. والموال ماهو كله ياحبيبي

علي القحطاني(صدى):

أوضح المنشد و الرادود صابر المضحي، إن الإنشاد يحتوي على أجزاء كـ ” المدح والابتهال والرادود ” .

وأشار خلال حديثه لبرنامج ” داوود الشريان ” إلى أن كلمة الرادود تأتي من ” الرد ” وهو عبارة عن قصيدة، ومتخصص في ذكرى وفاة أو مواليد من آل البيت، وهناك جزئية في القصيدة يردوها الجمهور وتسمى ” مستهل ” .

من جانبه، أوضح الشاعر والفنان عبدالعزيز العروي أن ” الموال ماهو كلُه يا حبيبي ” ، وإنما كل أغراض الشعر تستخدم في الموال، كالبدء بالسلام أو التب.

الرادود لحن شجيٌّ ونغم مؤثر

لكن ما معنى رادود؟ وما أنواعه؟

وأي منطقة يمثلها الرادود؟ تفاصيل أكثر مع الرادود صابر#رادود_وهجيني_موال_ومجس

على قناة #SBC pic.twitter.com/Xzk8dpOmmI — برنامج داود الشريان (@Dawood_Show) March 26, 2019