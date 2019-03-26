بالفيديو.. سلطان الأصقه: الدولة العثمانية دولة احتلال وليست خلافة

علي القحطاني(صدى):

أكد الباحث الكويتي، الدكتور سلطان الأصقه، أن الدولة العثمانية دولة احتلال، وليست خلافة عثمانية.

ونصح الأصقة خلال لقائه ببرنامج ” في الصورة ” من يريد فهم الدولة العثمانية بقراءة عدة مراجع، من ضمنها رسالة الدكتورة حنان بنت عطية الله المعبدي عنوانها ” التصوف وآثاره في تركيا أبان العصر العثماني ” مشيرًا إلى وجودها بجامعة ” أم القرى ” .

وكان الأصقة قد كشف دلائل كراهية العثمانيين للعرب ونظرتهم المسيئة، موضحا أنهم كانوا يسمون عرب الحجاز العرب الشحاذين، والقذرين، وإذا قال لك التركي ” عرب ” فهو يقصد الرقيق أو الحيوان الأسود.

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