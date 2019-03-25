بالفيديو.. سلطان الأصقه: العثمانيين وصفوا السعوديين بـ ” الحشرات و الخنازير “

علي القحطاني(صدى):

أكد الباحث الكويتي، الدكتور سلطان الأصقه، أن نظرة العثمانيين للعرب كانت نظرة مسيئة، فكانوا يسمون عرب الحجاز ” العرب الشحاذين، والقذرين ” .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” في الصورة ” ، أنه إذا قال لك التركي ” عرب ” فهو يقصد الرقيق أو الحيوان الأسود، مشيرًا إلى أنهم يصفون أهل مصر بـ ” الفلاحين ” .

وأشار إلى أن العثمانيون كانوا يصفون السعوديين بـ ” الأوباش والمناحيس والحشرات وقاذورات الخوارج، والروافض والملاعين والصراصير والخنازير ” .

وتابع : ” وكانوا يسمون عبدالله بن سعود ” الخارجي الكبير ” والحسود والملعون، وهذا هو الحقد الصوفي من أهل السنة ” .

د. #سلطان_الأصقه_في_الصورة

نظرة العثمانيين للعرب كانت نظرة مسيئة، فكانوا يسسمون عرب الحجاز العرب الشحاذين، والقذرين، وإذا قال لك التركي "عرب" فهو يقصد الرقيق أو الحيوان الأسود!! pic.twitter.com/uo4yTK8rxz — في الصورة (@Fealsora) March 25, 2019