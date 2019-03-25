بالفيديو.. سلطان الأصقه: العثمانيين وصفوا السعوديين بـ ” الحشرات و الخنازير “
أكد الباحث الكويتي، الدكتور سلطان الأصقه، أن نظرة العثمانيين للعرب كانت نظرة مسيئة، فكانوا يسمون عرب الحجاز ” العرب الشحاذين، والقذرين ” .
وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” في الصورة ” ، أنه إذا قال لك التركي ” عرب ” فهو يقصد الرقيق أو الحيوان الأسود، مشيرًا إلى أنهم يصفون أهل مصر بـ ” الفلاحين ” .
وأشار إلى أن العثمانيون كانوا يصفون السعوديين بـ ” الأوباش والمناحيس والحشرات وقاذورات الخوارج، والروافض والملاعين والصراصير والخنازير ” .
وتابع : ” وكانوا يسمون عبدالله بن سعود ” الخارجي الكبير ” والحسود والملعون، وهذا هو الحقد الصوفي من أهل السنة ” .
د. #سلطان_الأصقه_في_الصورة
نظرة العثمانيين للعرب كانت نظرة مسيئة، فكانوا يسسمون عرب الحجاز العرب الشحاذين، والقذرين، وإذا قال لك التركي "عرب" فهو يقصد الرقيق أو الحيوان الأسود!! pic.twitter.com/uo4yTK8rxz
— في الصورة (@Fealsora) March 25, 2019
د. #سلطان_الأصقه_في_الصورة
العثمانيون كانوا يصفون السعوديين بالأوباش والمناحيس والحشرات وقاذورات الخوارج، والروافض والملاعين والصراصير والخنازير، وكانوا يسمون عبدالله بن سعود "الخارجي الكبير" والحسود والملعون، وهذا هو الحقد الصوفي من أهل السنة.. pic.twitter.com/9FyHHBY17X
— في الصورة (@Fealsora) March 25, 2019
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