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بالفيديو.. سلطان الأصقه: العثمانيين وصفوا السعوديين بـ ” الحشرات و الخنازير “

بالفيديو.. سلطان الأصقه: العثمانيين وصفوا السعوديين بـ ” الحشرات و الخنازير “
علي القحطاني(صدى):

أكد الباحث الكويتي، الدكتور سلطان الأصقه، أن نظرة العثمانيين للعرب كانت نظرة مسيئة، فكانوا يسمون عرب الحجاز ” العرب الشحاذين، والقذرين ” .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” في الصورة ” ، أنه إذا قال لك التركي ” عرب ” فهو يقصد الرقيق أو الحيوان الأسود، مشيرًا إلى أنهم يصفون أهل مصر بـ ” الفلاحين ” .

وأشار إلى أن العثمانيون كانوا يصفون السعوديين بـ ” الأوباش والمناحيس والحشرات وقاذورات الخوارج، والروافض والملاعين والصراصير والخنازير ” .
وتابع : ” وكانوا يسمون عبدالله بن سعود ” الخارجي الكبير ” والحسود والملعون، وهذا هو الحقد الصوفي من أهل السنة ” .


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