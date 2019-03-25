التصنيع الوطنية تكشف عن توافر وظائف إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة التصنيع الوطنية ، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والجبيل، وينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية : مدير مصنع (جدة) ، مهندس عمليات (الجبيل) ، مهندس- عمليات تكسير الإيثيلين (الجبيل) ، مهندس- عمليات مونومر (الجبيل) ، ومدير- الصيانة (ينبع).

وأوضحت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني ، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مارس 2019م.

وأفادت الشركة، بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)