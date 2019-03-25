بعد إقامة حفل زفاف له.. نزيل سجن الحائر يتحدث عن سبب سجنه

عادل الحربي(صدى):

وثقت مجموعة من الصور، إقامة رئاسة أمن الدولة، أمس السبت، حفل زفاف لأحد النزلاء بسجن الحائر في الرياض، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” بالصور.. حفل زفاف ومبلغ مالي لنزيل بسجن الحائر ” .

وفي هذا السياق، عبر نزيل سجن الحائر الذي أقامت له رئاسة أمن الدولة حفل الزفاف عن سعادته بليلة عرسه، وبموافقة إدارة إصلاحية الحائر على طلبه بالزواج وتقديمهم إعانة مادية له.

وعن سبب سجنه، أوضح النزيل أنه يقضي حكمًا بالسجن 16 عامًا؛ وذلك على خلفية انضمامه لتنظيم القاعدة والانخراط في القتال بأفغانستان، مبينًا أنه أمضى 12 عامًا ونصف من مدة حبسه.

وعن قتاله في أفعانستان، قال أنه عندما ذهب للقتال كان شابًا صغيرًا قليل العلم والتجربة، واستجاب لدعوات ” الجهاد ” حينها؛ بسبب ما كان يتعرض له المسلمون في أفغانستان.

وأشار إلى أنه استفاد كثيرًا من المراجعات الشرعية ونصائح العلماء والمشايخ التي حظي بها في الإصلاحية، وكان لها الفضل في فهم الأوضاع وإزالة الغشاوة، مقدمًا الشكر لحكومة خادم الحرمين التي استعادته من المعتقل الأميركي في أفغانستان بعد أن قضى نحو 3 سنوات بسجن باجرام.

وأرسل الشكر لإدارة الإصلاحية التي رحبت بطلب إقامة الزواج، خاصة أنها تكلفت بكل شيء ورتبت الحفل وسهلت إجراءات حضور أقاربه.

يٌذكر أن إصلاحية الحائر بالرياض التابعة لرئاسة أمن الدولة قامت بتجهيز الموقع بما يتناسب مع مناسبة الزواج، وجرى استقبال ذوي النزيل والعروس ومشاركتهم فرحتهم وأعدت لهم وليمة عشاء، وقدمت هدية خاصة للعريس.

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