بعد إقامة حفل زفاف له.. نزيل سجن الحائر يتحدث عن سبب سجنه
وثقت مجموعة من الصور، إقامة رئاسة أمن الدولة، أمس السبت، حفل زفاف لأحد النزلاء بسجن الحائر في الرياض، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” بالصور.. حفل زفاف ومبلغ مالي لنزيل بسجن الحائر ” .
وفي هذا السياق، عبر نزيل سجن الحائر الذي أقامت له رئاسة أمن الدولة حفل الزفاف عن سعادته بليلة عرسه، وبموافقة إدارة إصلاحية الحائر على طلبه بالزواج وتقديمهم إعانة مادية له.
وعن سبب سجنه، أوضح النزيل أنه يقضي حكمًا بالسجن 16 عامًا؛ وذلك على خلفية انضمامه لتنظيم القاعدة والانخراط في القتال بأفغانستان، مبينًا أنه أمضى 12 عامًا ونصف من مدة حبسه.
وعن قتاله في أفعانستان، قال أنه عندما ذهب للقتال كان شابًا صغيرًا قليل العلم والتجربة، واستجاب لدعوات ” الجهاد ” حينها؛ بسبب ما كان يتعرض له المسلمون في أفغانستان.
وأشار إلى أنه استفاد كثيرًا من المراجعات الشرعية ونصائح العلماء والمشايخ التي حظي بها في الإصلاحية، وكان لها الفضل في فهم الأوضاع وإزالة الغشاوة، مقدمًا الشكر لحكومة خادم الحرمين التي استعادته من المعتقل الأميركي في أفغانستان بعد أن قضى نحو 3 سنوات بسجن باجرام.
وأرسل الشكر لإدارة الإصلاحية التي رحبت بطلب إقامة الزواج، خاصة أنها تكلفت بكل شيء ورتبت الحفل وسهلت إجراءات حضور أقاربه.
يٌذكر أن إصلاحية الحائر بالرياض التابعة لرئاسة أمن الدولة قامت بتجهيز الموقع بما يتناسب مع مناسبة الزواج، وجرى استقبال ذوي النزيل والعروس ومشاركتهم فرحتهم وأعدت لهم وليمة عشاء، وقدمت هدية خاصة للعريس.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 70197 ] نشر منذ 25 دقيقة
إن شاء الله تكون لك درس تاخذ منه العبره والفكره ,,
,, ومبروك الزواج وباالرفاء والبنين ، بإذن الله ,,
قارئ صدى[ عدد التعليقات: 919 ] نشر منذ 16 دقيقة
لو تلقفتة قطر وإيران ذاك الوقت نقول الله يرحمة
النخيش[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 10 دقائق
اقامه هذه المناسبه ترد على من يتهم المملكه يسؤ معامله السجناء
ومايحصل من معامله متميزه واقامه زواج لسجين وتحمل كل التكاليف والهدايا لاتحصل في اي بلد بعالم
هل يسكت بعد ذالك من يدعي حقوق الانسان ويتهم اتهمات باطله لبلادنا ..اكرمت المواطن والمقيم والسجين وتعاملت بالحسنا ليت السجناء والخارجين عن النظام يعلمون حرص حكومه مولاي خادم الحرمين الشريفين على مصلحه مواطنيها وابتعادهم عن المفسدين ومن يريد شر بهذه البلاد المباركه
والله يحمي بلادنا ويصلح الضالين ويعيدهم للحق والصواب
زائر[ عدد التعليقات: 1931 ] نشر منذ 10 دقائق
العريس يقصد أن الدوله قامت بكل شئ أرسلته الي أفغانستان لقتال الاحتلال الشيوعي الروسي السوفياتي و عندما عاد سجنته عشرون سنة و زوجته للتكفير عن جرائمها في حق الشباب .