بالصور..حفل زفاف ومبلغ مالي لنزيل بسجن الحائر
وثقت مجموعة من الصور، إقامة رئاسة أمن الدولة، أمس السبت، حفل زفاف لأحد النزلاء بسجن الحائر في الرياض.
وأظهرت الصور جانبًا من الاستعدادات والتجهيزات لحفل الزفاف.
وأهدت رئاسة أمن الدولة مبلغًا ماليًا للنزيل، وهدايا أخرى للعروسين.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 24467 ] نشر منذ 1 ساعة
السؤال كم مدة السجن المحكوم بها على العريس ؟
ان كانت المده طويله فمن الخطاء تزويجه وما هو ذنب المسكينه التي لا تقابله الا في السجن
ثم يأتي دور الاولاد يخرجون للحياه ليرو ابوهم في السجن
شيخين1[ عدد التعليقات: 423 ] نشر منذ 40 دقيقة
وش السالفة