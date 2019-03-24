بالصور..حفل زفاف ومبلغ مالي لنزيل بسجن الحائر

عادل الحربي(صدى):

وثقت مجموعة من الصور، إقامة رئاسة أمن الدولة، أمس السبت، حفل زفاف لأحد النزلاء بسجن الحائر في الرياض.

وأظهرت الصور جانبًا من الاستعدادات والتجهيزات لحفل الزفاف.

وأهدت رئاسة أمن الدولة مبلغًا ماليًا للنزيل، وهدايا أخرى للعروسين.