سقوط جرحى إسرائيليين في قصف صاروخي قرب تل أبيب

القدس(صدى):

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن سقوط 7 مصابين من جنوده، أصيبوا بجروح متوسطة جراء سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

وأضاف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن صاروخا سقط على منزلين شمال شرق تل أبيب قرب الحدود مع الضفة الغربية، حيث دوت صفارات الإنذار.

وخلف القصف أضرارا جسيمة وقعت في أحد المنازل، وتم إخلاء جميع سكانه، بمن فيهم من أصيبوا.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من قصف دبابات الجيش الإسرائيلي موقعين في قطاع غزة على إثر إلقاء عبوات ناسفة وإطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه إسرائيلية، ليلة الأحد.

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