طعن جنديين إسرائيليين على يد أسرى فلسطينيين في سجن النقب

القدس(صدى):

طعن عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب الصحراوي، جنديين من جنود الاحتلال الاسرائيلي، مساء أمس الأحد، أحدهما أصيب بجروح خطيرة.

ووصلت طائرة مروحية إلى سجن النقب لإخلاء المصابين، وسط حالة من التوتر الكبير داخل السجن.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات القمع الإسرائيلية والوحدات الخاصة، وصلت إلى السجن في محاولة لقمع الأسرى واقتحام الغرف.

وتشهد سجون الاحتلال الإسرائيلي توترًا كبيرًا، بعد إصرار إدارة مصلحة السجون، على زرع أجهزة تشويش داخل المعتقلات بهدف التضييق على الأسرى الفلسطينيين.