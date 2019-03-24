بعد تكبدهم الخسائر..مهرجان الإبل يفضح رفض القطريين لسياسات الأمير المدلل

طلال الضوي(صدى):

فضح مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، رفض القطريين لسياسات الأمير المدلل تميم بن حمد، التي تسببت في تكبدهم الخسائر الفادحة وأدخلتهم في دوامة المقاطعة.

ويأتي ذلك بعدما تراجع الإقبال على إبل القطريين بأكثر من 50% وعدم وجودهم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي كان حفله الختامي أمس السبت، بحضور عدد كبير من الدول الخليجية باستثناء قطر.

ومنع ” الحمدين ” العديد من ملاك الإبل من المشاركة في المهرجان الأكبر من نوعه في دول الخليج ولكن عدد من شيوخ آل ثاني تمكنوا من حضور المهرجان ،فهم من أشد المؤيدين لموقف الدول الخليجية المقاطعة.

وفي هذا السياق، كشف فهد بن عبدالله آل ثاني، الشيخ القطري، أن نظام الحمدين عزل المواطنين القطريين من ملاك الإبل والهجن عن مشاركة في مهرجان الإبل؛ ما أثر عليهم اقتصاديا ومعنويا.

وأوضح أن ملاك الإبل والهجن القطريين يتكبدون الخسائر بعد عزلهم عن الفعاليات الخليجية، التي كان لها دور كبير في رفع اقتصاداتهم.

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