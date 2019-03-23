بالفيديو.. خادم الحرمين يؤدي العرضة ويقبل راية التوحيد في ختام مهرجان الإبل

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول موقف عظيم ومؤثر، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وهو يقبل راية العز التوحيد ويؤدي العرضة في ختام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.

ويذكر أن خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله ـ ، يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثالث بمقر المهرجان بالصياهد الجنوبية للدهناء.

ويشهد المهرجان برنامجاً احتفاليًّا يبدأ بأربعة أشواط من سباق الهجن، وهي أشواط زمول عامة، وزمول مفتوح، وحيل عامة، وحيل مفتوح، كما ستقدم منقيتي المركز الأول لفئة الخمسين ومنقيات فئة المئة عرضاً لمزايين الإبل أمام منصة الحفل.