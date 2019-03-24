بعد لقاء الهلال وأحد..خليل جلال في مهب الريح

ماجد محمد(صدى):

أعربت جماهير نادي الهلال عن غضبها الشديد من الأداء التحكيمي للروماني ” أوفيديو هاتيجان ” في لقاء الهلال وأحد في الجولة الـ24 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وتصدر وسم ” مطلبنا إقاله خليل جلال ” قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل ” تويتر ” مؤكدين على رغبتهم في إقالة خليل جلال من رئاسة لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشاروا إلى أن لجنة الحكام برئاسة خليل جلال تقوم بمجاملة النصر من أجل الصعود لصدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على حساب الزعيم.

وكانت مباراة الهلال وأحد قد شهدت أحداثًا مثيرة ،بعد إلغاء هدف جوناثان سوريانو لاعب الهلال في الدقيقة الـ90 في شباك حارس أحد عبدالله العويشير.

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