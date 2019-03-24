بالفيديو.. فودة: الحكم أخطأ في عدم احتساب مخالفة على باهبري

ماجد محمد(صدى):

أنهى الخبير التحكيمي، محمد فودة، حالة الجدل حول عدم إحتساب حكم مباراة الهلال وأحد، ركلة جزاء لصالح هتان باهبري، نجم الزعيم.

وقال فودة خلال حديثه لبرنامج ” الديوانية ” : ” حكم المباراة أخطأ في عدم احتساب خطأ على هتان باهبري، في الدقيقة 42، وذلك بعد أن قام بجذب قميص لاعب أحد ” .

وتابع: ” سقوط باهبري في منطقة الجزاء كان يستوجب الحصول على ركلة جزاء لصالح الهلال، ولكن لأن باهبري قام في البداية بجذب قميص لاعب أحد، فكان يجب على الحكم احتساب خطأ عليه ” .

وخيم التعادل السلبي على مباراة الهلال ومضيفه أحد، على استاد جامعة الملك سعود، في إطار مؤجلات الجولة الـ24 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وواصل الهلال اعتلاء الصدارة بعدما وصل رصيده إلى 57 نقطة، ليتقلص الفارق مع النصر إلى نقطتين فقط.

وينتظر عشاق كرة القدم، الديربي الناري بين الهلال والنصر، والمقرر إقامته الجمعة المقبلة، والذي قد يحسم صراع الصدارة بين الناديين.