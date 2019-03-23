المرور: التظليل يقتصر على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور، الأجزاء المسموح بتظليلها في السيارة حتى لا يتم تسجيل مخالفة مرورية.

وأشار إلى أن مواصفات التظليل هي: أن يكون شفاف لا يحجب الرؤية أن لا يكون عاكسا للصورة اعلى هيئة مرآة)، ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور أو خلافها مما يحد من درجة الشفافية أن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة العربية السعودية والتي لا تلحق ضررا بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة.

ويسمح بوضع تظليل شفاف يمكن من خلاله رؤية من بداخل المركبة، بحيث تكون شفافية التظليل لا تزيد عن المتعارف عليه محليا، ويقتصر وضع التظليل على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط، و لا يسمح نهائيا بوضع أي تظليل على الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة، وفي جميع الحالات لا يسمح بوضع أي تظليل على الزجاج الجانبي الأمامي للسائق والمرافق إلا في الحالات المرضية الخاصة والتي لها شروطها الخاصة.

أما المركبات المسموح بتظليلها هي المركبات التي لها قمرة قيادة (غمارة) ومقاعد خلفية وأبواب جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص.

والمركبات غير المسموح بتظليلها هي مركبات الأجرة العامة (الليموزين)، مركبات التأجير اليومي المركبات الرياضية (باب واحدا والتي لا تتسع إلا للسائق والمرافق، وإذا كان بها مقاعد خلفية ولها زجاج منفصل فيسمح بتظليل ذلك الجزء الخاص بالمقاعد الخلفية، مركبات نقل البضائع الحافلات التي تعمل بأجر داخل المدن.