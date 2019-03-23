بالصور.. لحظات تحبس الأنفاس لهروب المواطن أصيل الأنصاري من رصاص الإرهابي

نايف السالم(صدى):

كشفت مجموعة من الصور، عن لحظات قاسية لهروب المواطن أصيل الأنصاري من إرهابي المسجد في نيوزيلاندا؛ في الحادث المروع الذي وقع الجمعة قبل الماضية.

ودخل الإرهابي إلى المسجد وبدأ بإطلاق وابل الرصاص، وأثناء مروره بإحدى الغرف شاهد أصيل يركض بعد أن سمع صوت إطلاق النار، فأصابه بطلقة في قدمه، وحاول الإجهاز عليه بدفعة ثانية من الرصاص، إلا أن أصيل تابع الركض بقدمه المصابة، لينجو بحياته عندما خرج من الباب الآخر للغرفة.

وغادر الشاب المستشفى بنيوزيلاندا بعد 72 ساعة من الحادث الإرهابي متوجهاً إلى بيت الأسرة التي احتمى بها بعد خروجه من مسجد النور، قائلًا أن العملية الجراحية لاستخراج الرصاصة من قدمه التي أجراها منذ أيام تكللت بالنجاح.



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