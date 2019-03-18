أصيل الأنصاري يغادر المستشفى ويعود إلى العائلة النيوزيلندية بعد إصابته الحادث الإرهابي

ويلينجتون(صدى):

غادر أصيل الأنصاري، أحد المصابين في حادث استهداف مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، المستشفى اليوم الأحد بعد أن أجرى عملية جراحية في ركبته.

وأكد أصيل أنه عاد لمنزل العائلة النيوزيلندية التي يسكن معهم لدراسة كورس لغة إنجليزية، موضحًا أن العائلة النيوزيلندية مكونة من زوج وزوجته وابنتهما، وهم متعاطفون معه، ويعملون على خدمته بشكل كبير، لافتاً إلى أنه ينتظر وصول والده للعودة للمملكة.

وفي سياق متصل قال والد أصيل الأنصاري إن الأطباء طلبوا من ابنه عدم التحرك من سريره لمدة خمسة أيام بعد العملية الجراحية التي خضع لها في ركبته، مشيرًا إلى أنه رفض عودة ابنه للمملكة حتى يطمئن على صحته.

وأضاف أن السفارة النيوزيلندية بالرياض تواصلت معه بشأن إمكانية ذهابه للاطمئنان على صحة ابنه، مشيدًا بالتعاون الذي وجده من قبل سفارة خادم الحرمين الشريفين بنيوزيلندا.