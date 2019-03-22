الأمير محمد بن فيصل: رئيس النصر تنقصة الثقافة الأدبية والرياضية

نواف السالم(صدى):

اعتبر الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، أن سعود السويلم رئيس نادي النصر، تنقصه الثقافة الأدبية والرياضية.

وقال الأمير محمد : ” اكتشفنا أن سبب تهربه من اللقاءات المباشرة، ليس لنقص الثقافة الأدبية فقط بل الثقافة الرياضية أيضاً، وذلك خلال رده على تصريحات السويلم الهجومية على نادي الهلال.

وأضاف : ” يتحدث عن الفرق بين تمثيل الهلال داخلياً وخارجياً ويربطه بأحقية تمثيل الهلال خارجياً وأحقية فريقه، ما ادري فعلا هل يقرأ التاريخ والا على الأقل هل شاهد ترتيب الهلال والنصر في البطولة الآسيوية حالياً أو يظن أن الموضوع بالقرعة أو الترشيح ” .

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