الأمير محمد بن فيصل: اعتراف السويلم سيجعلنا نتخذ الإجراءات القانونية ضده وضد اتحاد الكرة

نواف السالم(صدى):

صرَّح الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال، بأنه اعتراف رئيس النصر بأنه وراء تغيير رئيس لجنة الحكام، سيجعل إدارة الهلال تتخذ الإجراءات القانونية ضده وضد اتحاد الكرة.

وقال الأمير محمد بن فيصل: ” الاستضافة كانت كرئيس للنصر، الحديث كله عن الهلال، الهدف هو الترند والانتشار وذاك ليس بجديد، الهلال يُكبّرك ” .

وأضاف : ” أيضا يبدو أنه أدرك عقلية غالب جماهير ناديه، والألوية الكبرى لديهم وهي مهاجمة ومحاولة الإنتقاص من الهلال حتى الدخول على صفقاته من أجل التخريب كما ذكر وأنا أقول (عسى الله لايغير عليهم ) ” .

واستطرد : ” يتحدث عن الفرق بين تمثيل الهلال داخلياً وخارجياً ويربطه بأحقية تمثيل الهلال خارجياً وأحقية فريقه، ما أدري فعلا هل يقرأ التاريخ والا على الأقل هل شاهد ترتيب الهلال والنصر في البطولة الآسيوية حالياً أو يظن أن الموضوع بالقرعة أو الترشيح ” .

وتابع : ” إعترف في اللقاء بإنه غيّر رئيس لجنة الحكام، هذا الإعتراف الخطير سيجعلنا نتخذ الخطوات القانونية ضده وضد الإتحاد السعودي لكشف تفاصيل هذا التدخل السافر والغريب ومحاسبة المسؤول عن ذلك ” .

واستكمل: ” اكتشفنا ان سبب تهربه من اللقاءات المباشرة ليس لنقص الثقافة الأدبية فقط بل الثقافة الرياضية ايضاً ” .

واختتم : ” إلى جماهير زعيم قارة آسيا، مهما حاولوا سحبنا إلى خارج الميدان فلن يستطيعوا لإننا نعلم أهدافهم ولكن دورنا كإدارة الرد والدفاع عن نادينا في وسائل التواصل وعبر الجهات الرسمية! أما العمل على تهيئة الفريق وتجهيزه فهو عمل قائم ومستمر ومركز لمواصلة تحقيق البطولات بإذن الله ” .