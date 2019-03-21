محلل سياسي: دائمًا ما يضع أردوغان لـ ” هياطه ” خط رجعة

أنقرة(صدى):

فتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، النار على نفسه بعدما تراجع عن تصريحاته بشأن مجزرة نيوزيلندا، إذ أكدت الرئاسة التركية أن حديثه أخرج من سياقه.

وأكد المحلل السياسي يحيى التليدي، أن الوعي لدى الرأي العام وعدم التفاعل مع التباكي التقليدي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دفعه للتراجع عن تصريحه حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي.

وقال التليدي: ” دائمًا ما يضع أردوغان لهياطه الإعلامي خط رجعة، وشاهدنا ذلك في قضية القس الأمريكي ” .

وأضاف: ” ‏اليوم يتراجع عن تصريحه حول هجوم نيوزيلندا الإرهابي؛ لأنه تفاجأ بتنامي الوعي لدى الرأي العام، وعدم تفاعل جمهور الشباب الإسلامي على وسائل التواصل، مع التباكي التقليدي وأسلوب المتاجرة الرخيص الذي انتهجه ” .

وكان أردوغان قد رد على العبارات التي وردت في رسالة تارانت منفذ الهجوم الإرهابي: قائلا: ” لقد جاء أجدادك وعادوا في توابيت. إذا أتيت مثل أجدادك، فتأكد أنك ستعود مثلهم ” .

يذكر أن الإرهابي قد كتب على إحدى البنادق التي استخدمها في الهجوم على المسجدين تاريخ 1571، في إشارة إلى ” معركة ليبانتو ” البحرية، التي خسرتها الدولة العثمانية.

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