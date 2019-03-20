بالصور.. الأمير هاري وزوجته يعزيان في ضحايا هجوم مسجدي نيوزيلندا

لندن(صدى):

حرص الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل ، على تقديم العزاء في ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزلندية والذي أسفر عن مقتل 50 شخصا.

وزار الزوجان مقر البعثة الدبلوماسية لنيوزلندا في المملكة المتحدة يوم أمس الثلاثاء ،حيث وقعا في دفتر عزاء نيابة عن الأسرة الملكية، كما وضعا باقتي زهور أمام المبنى.

يذكر أن الأمير هاري وزوجته اللذان ينتظران مولودهما الأول، قد زارا نيوزلندا في أواخر العام الماضي ضمن جولتهما في دول مطلة على المحيط الهادي.

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