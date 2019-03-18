سبب خوف الملكة إليزابيث من طلاق هاري وميجان

لندن(صدى):

كشفت تقارير، عن سبب خوف ملكة بريطانيا إليزابيث من طلاق حفيدها الأمير هاري من ميجان ماركل دوقة ساسيكس.

وتخشى الملكة أن تتكرر مأساة زواج ابنها الأكبر الأمير تشارلز من الأميرة الراحلة ديانا مع حفيدها الأمير هاري خاصة وأن طبيعة ميجان المستقلة والتي لا تميل إلى اتباع القواعد أو الابتعاد عن الأضواء تذكرها بالأميرة ديانا والدة الأمير هاري.

وتخاف ملكة بريطانيا من تصريحات ميدان بعد الانفصال؛ وذلك من أن تكون مثل تصريحات الأميرة ديانا التي تحدثت في مقابلة مع قناة بي بي سي عن الصعوبات التي واجهتها خلال سنوات زواجها من ولي عهد بريطانيا.

وهناك خلافات بين الأمير هاري وزوجته بسبب الاختلاف بينهما في الطباع والضغوط التي تعرض لها الزوجان خلال الأشهر الماضية والتي تضمنت الهوس الإعلامي المتزايد بميجان ماركل بالإضافة إلى حملات الانتقاد التي واجهتها ميجان خلال الفترة الماضية.