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ضحايا مجزرة نيوزيلندا قابلين للزيادة..طفل 4 سنوات على شفا الموت

ضحايا مجزرة نيوزيلندا قابلين للزيادة..طفل 4 سنوات على شفا الموت
ويلينغتون(صدى):

ما زال حوالي 30 شخصا، من مصابي الهجوم الإرهابي على مسجدين في كرايست تشيرش، بنيوزيلندا ،لايزالون في المستشفى، 9 منهم في حالة حرجة.

وبحسب ما أعلنت السلطات النيوزيلندية، أمس الثلاثاء، فإن من بين المصابين طفل في الرابعة من عمره ينازع الموت.

وكانت قد بدأت اليوم الأربعاء، مراسم دفن الضحايا الـ 50 ، وتم غسل الجثامين وتجهيزها للدفن وفقا للشعائر الإسلامية، بمساعدة فرق من المتطوعين التي جاءت للمساعدة في الترتيبات.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1350 ] نشر منذ 12 دقيقة

الله يرحم من مات منهم ويشفي المصابين وينصرهم على من ظلمهم

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