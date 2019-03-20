بالصور.. تشييع ضحايا هجوم المسجدين والاستعانة بمتطوعين لدفنهم وفقًا للشعائر
شيع المئات اليوم الأربعاء في نيوزيلندا ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في مدينة كرايستشيرش.
وجاءت فرق من المتطوعين من الخارج للمساعدة في التجهيز للدفن وفقا للشعائر الإسلامية.
وأكدت مديرة وزارة الدفاع المدني وإدارة الطوارئ ” سارة ستيوارت بلاك ” : ” كنا مدركين تماما لضرورة التعامل بحساسية مع متطلبات كل أسرة ” .
يذكر أن معظم الضحايا مهاجرون أو لاجئون من دول منها باكستان والهند وتركيا والصومال وبنجلادش، وتكافح أسر الضحايا للسفر إلى نيوزيلندا من أجل حضور الجنازات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48301 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمهم ويتقبلهم
50قتيل مسلم
ونحن فقط نشجب وننكر الفعل
مأساه مابعدها مأساه😐