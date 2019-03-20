بالصور.. تشييع ضحايا هجوم المسجدين والاستعانة بمتطوعين لدفنهم وفقًا للشعائر

ويلينغتون(صدى):

شيع المئات اليوم الأربعاء في نيوزيلندا ضحايا الهجوم الإرهابي على المسجدين في مدينة كرايستشيرش.

وجاءت فرق من المتطوعين من الخارج للمساعدة في التجهيز للدفن وفقا للشعائر الإسلامية.

وأكدت مديرة وزارة الدفاع المدني وإدارة الطوارئ ” سارة ستيوارت بلاك ” : ” كنا مدركين تماما لضرورة التعامل بحساسية مع متطلبات كل أسرة ” .

يذكر أن معظم الضحايا مهاجرون أو لاجئون من دول منها باكستان والهند وتركيا والصومال وبنجلادش، وتكافح أسر الضحايا للسفر إلى نيوزيلندا من أجل حضور الجنازات.