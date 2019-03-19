محمد عواد يعلق على إقالة ” ميدو ” ويوجه رسالة له

نواف السالم(صدى):

علق محمد عواد حارس مرمى نادي الوحدة، على إقالة أحمد حسام ” ميدو ” من تدريب الفريق اليوم الثلاثاء، كما وجه له رسالة.

وقال ” عواد ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” موجهًا حديثه لـ ” ميدو ” : ” شكرًا ميدو.. أفضل من تعاملت معه في حياتي، وحاصل علي أفضل مدير فني في الدوري السعودي مرتين خلال شهرين فقط في افضل دوري في المنطقة هذا الموسم، كل التوفيق لك في رحلتك القادم ” .

وكان مجلس إدارة نادي الوحدة قد أعلن عن إقالة المصري أحمد حسام ” ميدو ” مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه، وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” ‏⁧‫الوحدة‬⁩ يعلن رسميا إقالة المدرب المصري ” ميدو “ ” .

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