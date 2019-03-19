تعليق ميدو على قرار إقالته

نواف السالم(صدى):

علق المدير الفني السابق لنادي الوحدة، المدرب المصري أحمد حسام “ميدو”؛ على قرار إقالته؛ بعد إثارته الجدل بلفظ خارج.

وقال ميدو عبر حسابه في “تويتر”: “شكراً إدارة الوحدة.. شكراً جمهور الوحدة.. تحمّلت المسؤولية في ظروف صعبة واستطعت -بفضل الله وتوفيقه- ومسانده الإدارة وإخلاص اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي أن أحقّق بالفريق نتائج وأداءً متميزاً أشاد به الجميع .. أحترم قرار الإدارة؛ لكني سأثبت من خلال الإجراءات القانونية اختراق حسابي”.

وكان ميدو قد أثار جدلاً واسعاً بحدثيْن، كان الأول تصريحاته بشأن عدم لعب اللاعب المعار ضدّ ناديه الأصل، وهو ما ربطته الجماهير بالمدافع عبد الإله العمري؛ المعار من النصر.

وجاءت الواقعة الثانية عندما سب أحد مشجعي الوحدة، كان يطالب برحيله قبل أن يخرج اللاعب السابق والمدرب الحالي؛ ليؤكّد أن حسابه كان مخترقاً.

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