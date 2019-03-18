بالفيديو.. ” أبابورا ” .. نجا من حادث نيوزيلندا الإرهابي ويروي ما حدث

ولنجتون(صدى):

عايش عبد القادر أبابورا، أحد الناجين من الهجوم الإرهابي الذي وقع الجمعة الماضية على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، حالة من الرعب بينما كانت الطلقات النارية تخرج باتجاه المصلين.

ورى ” أبابورا ” ما شاهده بهذه اللحظات، قائلاً: ” كان الجميع يركضون في الخلف ولا يوجد وقت لي للركض فقد كنت بجانب الإمام، ما قررت فعله هو أن استلقيت على الأرض ” .

وتابع الحديث عن ما عايشه من خوف: “عندما استمرت الطلقات قمت بسحب كتاب من الرف المخصص لكتب القرآن الكريم وضعته على ظهري، وتظاهرت وكأنني ميت ” .

حيث أوضح أن مرتكب الحادث الإرهابي كان يتحقق فقط ممن يتنفس ثم يطلق النار باتجاهه، مضيفًا: ” اقترب مني وأطلق النار على شخصين أحدهما على يساري، والآخر على يميني، نحو خمسة أشخاص أطلق عليهم الرصاص مباشرة ” .

واستكمل: ” عندما كانت تخرج كل طلقة كنت أعتقد أنها موجهة نحوي، لقد فقدت الأمل بالنجاة ثم تذكرت زوجتي وأطفالي وبدأت بالصلاة إلى أن عم الهدوء المكان ” .

وكانت السلطات النيوزيلندية قد أمرت بحبس منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي راندون تارانت على ذمة القضية، ومن المقرر أن يمثل ثانية أمام المحكمة في الخامس من أبريل، ومن المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.

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