مفاجأة مدوية عن منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي 

ولنجتون(صدى):

كشف صاحب متجر “ غن سيتي ” لبيع الأسلحة النارية في نيوزيلندا، عن تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم نيوزيلندا الإرهابي، قائلا إن براندون تارانت منفذ هجوم كرايستشيرش الإرهابي اشترى أربع قطع أسلحة نارية عبر الإنترنت.

وأضاف ديفيد تيبل أن تارانت اشترى أربع قطع أسلحة نارية وذخيرة من “ غن سيتي ” ، لكنه قال إنه اشترى السلاح نصف الآلي من مكان آخر.

ولفت تيبل: “ لم نرصد أي شئ غير عادي بشأن حامل الترخيص ” ، موضحا أن متجره كان يعمل وفقاً للقوانين الحالية، ولديه طرق للتحقق من أن العملاء لا يقومون بتخزين الأسلحة والذخيرة.