والدة ” أصيل الأنصاري ” المصاب في هجوم نيوزيلندا تروي تفاصيل الموقف
روت والدة ” أصيل الأنصاري ” المواطن المصاب في الهجوم الإرهابي وقت أداء صلاة الجمعة على المسجدين في مدينة كرايست تشرش في نيوزيلندا أول أمس ، تفاصيل الموقف العصيب .
وقالت ” فاطمة محمد الأنصاري ” أنها تلقت الخبر في الخامسة فجراً بتوقيت المملكة حيث كانت تستعد للذهاب إلى عملها في مركز رعاية الفتيات بمكة ، وفقاً للعربية نت .
وتابعت : عشت حينها لحظات من هول الفاجعة والتوتر، إلا أن سفارة المملكة قامت بالتواصل وطمأنتنا على حال ابني، حينها ذهبت للعمل كوني مناوبة، وليس هناك من يقوم بعملي، لأعيش ذلك اليوم وأنا في ظروف صعبة نظير خوفي على ابني .
وأضافت : استودعت ابني عند الله، وأملك له الدعاء بأن ربي يحفظه ويشافيه ويكتب له الأجر، فما حدث أمر مروع ومرعب لمسلمين قصدوا بيتاً من بيوت الله .
واختتمت قائلة : ما حدث لن يثني المسلمين عن أداء عبادتهم في المسجد، فمن ذهبوا ضحية الحادثة أسال الله أن ينزلهم منازل الشهداء، وأن يكتب أجرهم .
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احمدمحمد[ عدد التعليقات: 1146 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يقومه بالسلامه ويحفظه لك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69303 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يشفيه ويعافيه مما اصابه ولا يفجعكي فيه ,, آمين ,,
المليليح[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 38 دقيقة
بعد فوز النصر صارت الصحيفه تجيب أخبار عالمية وعربية وإقتصاد 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
عبادي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 17 دقيقة
……….
زاير الشمالي[ عدد التعليقات: 404 ] نشر منذ 7 دقائق
المشكلة انك كبير بالسن بدال ماتدعي بالرحمة للشهداء والشفاء للمصابين قاعد تضحك الله يصلحك كم انت كبير عمراً صغير عقلا الله يرحم شهيدهم ويشفي مصابهم