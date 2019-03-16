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وزير العمل يمنح والدة المصاب في هجوم نيوزيلندا الإرهابي إجازة لمرافقته

وزير العمل يمنح والدة المصاب في هجوم نيوزيلندا الإرهابي إجازة لمرافقته
الرياض(صدى):

أجرى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اتصالا هاتفيا بالموظفة في مؤسسة رعاية الفتيات في منطقة مكة المكرمة فاطمة الانصاري، يهنئها بسلامة أبنها أصيل الأنصاري الذي نجا – بحمد الله- من العمل الإرهابي المشين الذي استهدف مسجدين في نيوزلندا.

وقد اطمأن الوزير على سلامة أبنها أصيل، داعيا الله عز وجل أن يحفظه وأن يعيده إلى أسرته سالما معافا. وقد وجه الوزير بمنح الموظفة إجازة لمرافقة ابنها للأطمئنان على وضعه الصحي، بعد خضوعه اليوم لعملية جراحية إثر تعرضه للإصابة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 69189 ] نشر منذ 14 دقيقة

الحمد لله على سلامته ..

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