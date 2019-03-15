بعد بكائها لعدم حضور الحفل بالرياض.. بسمة وهبة تشارك المتابعين فيديو من زفاف نجلها
شاركت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، متابعيها مقطع فيديو من داخل قاعة حفل زفاف نجلها بالمملكة، وذلك على صفحتها الشخصية بموقع ” انستجرام “، وعلقت: ” الليلة أحلى فرحة ” .
وجاء ذلك بعدما ظهرت الإعلامية المصرية، في فيديو سابق، تبكي لعدم قدرتها حضور حفل زفاف ابنها بالرياض؛ حيث قالت: ” إزاي يتكتب كتابه وأنا مش شايفاه! ” .
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 24265 ] نشر منذ 1 ساعة
اوكي
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 47965 ] نشر منذ 12 دقيقة
ولا يهمك إن شاءالله
تلقين واحد ثاني يرجعك مصر على حسابه
أستمري باالظهور في المقاطع
والبكاء😉