بعد بكائها لعدم حضور الحفل بالرياض.. بسمة وهبة تشارك المتابعين فيديو من زفاف نجلها

أميرة خالد(صدى):

شاركت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، متابعيها مقطع فيديو من داخل قاعة حفل زفاف نجلها بالمملكة، وذلك على صفحتها الشخصية بموقع ” انستجرام “، وعلقت: ” الليلة أحلى فرحة ” .

وجاء ذلك بعدما ظهرت الإعلامية المصرية، في فيديو سابق، تبكي لعدم قدرتها حضور حفل زفاف ابنها بالرياض؛ حيث قالت: ” إزاي يتكتب كتابه وأنا مش شايفاه! ” .

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