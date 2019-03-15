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بعد بكائها لعدم حضور الحفل بالرياض.. بسمة وهبة تشارك المتابعين فيديو من زفاف نجلها

بعد بكائها لعدم حضور الحفل بالرياض.. بسمة وهبة تشارك المتابعين فيديو من زفاف نجلها
أميرة خالد(صدى):

شاركت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، متابعيها مقطع فيديو من داخل قاعة حفل زفاف نجلها بالمملكة، وذلك على صفحتها الشخصية بموقع ” انستجرام “، وعلقت: ” الليلة أحلى فرحة ” .

وجاء ذلك بعدما ظهرت الإعلامية المصرية، في فيديو سابق، تبكي لعدم قدرتها حضور حفل زفاف ابنها بالرياض؛ حيث قالت: ” إزاي يتكتب كتابه وأنا مش شايفاه! ” .

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