بالفيديو.. إعلامية مصرية تبكي لعدم قدرتها حضور حفل زفاف ابنها بالمملكة

أميرة خالد(صدى):

بكت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، بشدة لعدم قدرتها على حضور عقد قران نجلها الأكبر عبدالرحمن، المزمع إقامته الأسبوع المقبل في المملكة؛ حيث جاء ذلك عبر مقطع فيديو ” لايف ” ظهرت فيه على ” إنستجرام ” .

وأوضحت الإعلامية المصرية، أنها سعيدة بكل تأكيد لزواج نجلها، لكن أصبح من المستحيل قدرتها على حضور حفل القران بعد طلاقها من زوجها وزواجه من أخرى؛ متسائلة: ” إزاي يتكتب كتابه وأنا مش شايفاه! ” ، مستدركة: ” أنا بحترم عادات وتقاليد الشعوب كلها ” .

ورفضت بسمة وهبة فكرة طليقها مشاهدة المناسبة عبر ” فيديو Live ” ، لأنه أول فرحتها، حسب قولها، وتتمنى أن تحضنه في تلك اللحظات السعيدة؛ فيما كانت وهبة متزوجة من رجل الأعمال السعودي، أسامة السيد، وأنجبت منه ابنيه عبدالرحمن وعبدالعزيز، وانفصلت عنه منذ 10 سنوات لرفضها زواجه من سيدة أخرى.