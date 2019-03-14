بعد انتهاء التحقيقات.. بدء محاكمة المتهمين بقضية ” الإخلال بأمن المملكة “

عادل الحربي(صدى):

شهدت المحكمة الجزائية بالرياض اليوم الخميس، بدء أولى جلسات النظر في قضية “ الإخلال بأمن المملكة ” بحضور ذويهم.

ويأتي وذلك بعد 12 يوماً، من إعلان النيابة العامة الانتهاء من التحقيقات مع المتهمين.

وعن التفاصيل، فإن المحكمة أعطت مهلة للمتهمين حتى موعد الجلسة الثانية للرد على ما ورد في لائحة الادعاء، بعد تسليمها نسخاً منها للمتهمين، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة ” عكاظ ” .

تجدر الإشارة إلى أنه تم إعطاء المتهمين كافة الحقوق التي تضمنها الأنظمة العدلية في المملكة، كما يكفل لهم النظام القضائي في المملكة كافة الحقوق بدءًا من حق الدفاع أو توكيل محامٍ، حتى إن لم يستطع المتهم دفع تكلفته تتحمل الدولة التكلفة.