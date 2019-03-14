وفاءًا للوطن..مواطن يرسل 8 من أبنائه للحد الجنوبي
جسد مواطن معاني الوفاء والحب للوطن، بتقديمه 8 من أبنائه إلى الدفاع عن الوطن الغالي بالحد الجنوبي.
وأوضح المواطن أن أبنائه الثمانية موزعون على امتداد الحدود، وبعضهم في العمق اليمني.
وأشار إلى أن أثنين منهم تعرضا إلى إصابة، وعادا مجددًا بعد الشفاء إلى صفوف القتال.
ولفت إلى أن لديه ابن تاسع، وهو ملتحق بدورة عسكرية في القوات المسلحة ،ويتمنى أن يكون مشاركًا مع أشقائه بعد التخرج.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 24237 ] نشر منذ 1 ساعة
كفو ونعم به و باولاده
ربنا يحميهم وينصرهم على الخونه
*****أسير بغرامك*****[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 37 دقيقة
الله يحفضهم ويحفظ جميع جنودنا المرابطين ع ثغورهذي البلاد آمين
ابو محمد[ عدد التعليقات: 613 ] نشر منذ 15 دقيقة
افتحوا التجنيد التطوعي ..بإذن الله خلال مدة بسيطة وتحرر اليمن ويدحض الخونة الذين لا يريدون للحرب إنتهاء..