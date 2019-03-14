وفاءًا للوطن..مواطن يرسل 8 من أبنائه للحد الجنوبي

نايف السالم(صدى):

جسد مواطن معاني الوفاء والحب للوطن، بتقديمه 8 من أبنائه إلى الدفاع عن الوطن الغالي بالحد الجنوبي.

وأوضح المواطن أن أبنائه الثمانية موزعون على امتداد الحدود، وبعضهم في العمق اليمني.

وأشار إلى أن أثنين منهم تعرضا إلى إصابة، وعادا مجددًا بعد الشفاء إلى صفوف القتال.

ولفت إلى أن لديه ابن تاسع، وهو ملتحق بدورة عسكرية في القوات المسلحة ،ويتمنى أن يكون مشاركًا مع أشقائه بعد التخرج.

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