بالفيديو.. جندي بطل يدافع عن الوطن بالحد الجنوبي ويده تقطر دما

نايف السالم(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن تضحيات أبطال الحد الجنوبي، في الدفاع عن الوطن والأرض والعرض والدين والحق والأمن بأسرها ضد الحاقدين؛ حيث ظهر أحد الجنود الأبطال المرابطين على الحد الجنوبي، وقد جرحت يده جراء المعارك الضارية ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وأظهر الفيديو، الجندي البطل وهو ينظر إلى يده وهي تقطر دماً وأنشد شعراً خالدًا، أبرز من خلاله تضحيات أبطال الحد الجنوبي، ليكشف عن بسالة وعزم وقوة وإصرار الجنود المرابطين على دحر العدو الباغي، لتتحول ثغور المملكة بأسرها إلى مقابر للأعداء.