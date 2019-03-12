” لا لروحاني في العراق ” ..هكذا عبر العراقيون عن رفضهم زيارة رئيس ” الملالي “

بغداد(صدى):

أعرب العراقيون عن رفضهم زيارة رئيس النظام الإيراني، حسن روحاني، في بغداد، وذلك بالتزامن مع وصوله أمس الأثنين.

ودشن العراقيون وسمًا بعنوان ” لا لروحاني في العراق ” ،معربين عن غضبهم واستيائهم ورفضهم لهذه الزيارة.

وتأتي زيارة رئيس نظام الملالي ،بالتزامن مع تصاعد تأثيرالعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وكان روحاني قد وصل إلى بغداد في زيارة رسمية، تستمر ثلاثة أيام، والتقى رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، ورئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي.

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