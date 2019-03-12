بالفيديو.. ” الشريان ” عن عدم تطبيق ضوابط إيقاف الخدمات: ” اللي نشوفه شي غير واضح “

علي القحطاني(صدى):

سلط الإعلامي داوود الشريان، الضوء على صلاحية إيقاف الخدمات عن المتعثرين في سداد المستحقات المالية، ومعاناة بعض الذين أوقفت خدماتهم رغم تحديد ضوابط الإيقاف من قبل وزارة العدل.

وقال الشريان خلال برنامجه التلفزيوني: ” وزير العدل أصدر تعميما يقضي بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية، وشدد على أن لا يترتب على إيقاف الخدمات الصادرة من المحاكم ضررعلى التابعين الموقوفة خدماتهم وأن لا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية ” .

وتابع: ” لكن حنا مع ذلك قاعدين نشوف شي غير واضح ” ،مشيرًا إلى أن هناك إشكاليات كثيرة وعلى الجهات المسؤولة حلها لإنقاذ المواطنين الموقوفة خدماتهم ولم ينفذ بحقهم شروط التعميم.

يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، كان قد أصدر تعميما، قبل 8 أشهر، يقضي بتحديد ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

وشدد التعميم على ألا يترتب على إيقاف الخدمات الحكومية الصادرة من المحاكم ضرر على التابعين للموقوفة خدماته، وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية، وألا يترتب على وقف الخدمات ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود.

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