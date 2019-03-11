بالفيديو.. عبدالله البهلال: الحجز على ثلث الراتب لا علاقة له بإيقاف الخدمات

علي القحطاني(صدى):

قال عبدالله البهلال، رئيس محكمة التنفيذ بالرياض، إن هناك خلط بين عقوبة إيقاف الخدمات والعقوبات الوجوبية، وأن الحجز على ثلث الراتب لا علاقة له بإيقاف الخدمات.

وأوضح عبدالله، خلال استضافته في برنامج ” داود الشريان ” الذي يذاع على قناة SBC، أن إيقاف الخدمات تقع في الشأن المالي، وفي التنفيذ المباشر، وأحكام قضايا الأحوال الشخصية.

وأضاف أن هذه العقوبة منحها المنظم للقاضي ولكنها عقوبة جوازية، ومعنى جواز هي سلطة تقديرية منحها المنظم للقاضي بالنص المرن.

وفي سياق متصل، سأل الشريان المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية محمد الجاسر: ” وش المستند النظامي إذا صار عليه إلقاء قبض أنه ما يوقف له باقي الخدمات؟ ”

وقال الجاسر إنه: ” إنه لا يسوى له باقية الخدمات، ويقبض عليه وبعد ذلك يكون في تنسيق مع الجهة التي تقبض عليه، ونحن نسوي له جميع الخدمات، من حيث نجدد البطاقة، أو نضيف مولود. ”

واختتم الشريان حديثه بالقول: ” مكاتب التسليف هذي المنتشرة بالشوارع.. أنا ما أدري وش هي ذي، هي غسيل أموال ما أدري يلعبون بالسوق وما هم مرخصين، وصارت تمول والتمويل له نظام، وهم يلعبون بالسوق. ”