” الفالح ” : سياسة ” أوبك ” الإنتاجية لن تتغير في اجتماع أبريل

الرياض(صدى):

أكد وزير الطاقة المهندس خالد الفالح عدم تغيير سياسة أوبك الإنتاجية خلال اجتماع أبريل المقبل ، متوقعاً زيادة الطلب على النفط عالمياً بواقع 15 مليون برميل بصدارة الصين والولايات المتحدة .

وأضاف في تصريحاته لـ ” رويترز ” : لو نظرتم لفنزويلا وحدها ستشعرون بفزع وإذا نظرتم للولايات المتحدة ستقولون إن العالم يعج بالنفط ، عليكم النظر إلى السوق ككل ، نعتقد أن الطلب في 2019 قوي تماما بشكل فعلي .

وقال الفالح إن طلب الصين يحطم الأرقام القياسية شهرا بعد شهر وقدر أن الصين ستتجاوز 11 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري .

وتوقع ” الفالح ” أن يظل إنتاج المملكة من النفط في أبريل المقبل عند مستوى هذا الشهر وهو 9.8 مليون برميل يومياً ، مشيراً إلى أن الأمر سيتضح غداً الإثنين بعد وضع “آرامكو” لمساتها الأخيرة على مخصصات أبريل .

واختتم تصريحاته بأن التعديلات غالباً ما ستتم في يونيو المقبل بما يتلاءم وع وضع السوق مشيراً إلى أن أعضاء أوبك مستمرين في جهودهم .

الجدير بالذكر أن منظمة البلدان المصدرة للبترول ” أوبك ” وحلفاؤها مثل روسيا في فيينا تجتمع في يومي 17 و18 أبريل ومن المقرر عقد اجتماع آخر يومي 25 و26 يونيو التالي له .

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