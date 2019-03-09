الفالح: إنتاج المملكة من النفط في أبريل سيكون أعلى من مثيله في شهر مارس
صرَّح وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، بأن المملكة سوف تترقب وضع سوق النفط بحلول شهر يونيو المقبل، مضيفًا: ” نتعامل مع الأمر على نحو ملائم ” .
وأضاف ” الفالح ” : ” الطلب الصيني على النفط يسجل أرقاما قياسية، ونتوقع أن يكسر حاجز الـ11 مليون برميل يوميا هذا العام ” ، قائلًا: ” إنتاج السعودية من النفط في أبريل سيكون أعلى من مثيله في شهر مارس ” .
وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط هذا العام بنحو 1.5 مليون برميل يوميا.
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