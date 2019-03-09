الفالح: إنتاج المملكة من النفط في أبريل سيكون أعلى من مثيله في شهر مارس

عادل الحربي(صدى):

صرَّح وزير الطاقة المهندس خالد الفالح، بأن المملكة سوف تترقب وضع سوق النفط بحلول شهر يونيو المقبل، مضيفًا: ” نتعامل مع الأمر على نحو ملائم ” .

وأضاف ” الفالح ” : ” الطلب الصيني على النفط يسجل أرقاما قياسية، ونتوقع أن يكسر حاجز الـ11 مليون برميل يوميا هذا العام ” ، قائلًا: ” إنتاج السعودية من النفط في أبريل سيكون أعلى من مثيله في شهر مارس ” .

وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط هذا العام بنحو 1.5 مليون برميل يوميا.