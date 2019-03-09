بالفيديو.. علامات فقدان العقل تبدأ في الظهور.. أردوغان يشبه نفسه بالرسول

طلال الضوي(صدى):

على ما يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقد عقله بالكامل، حيث أصبح ذلك جليًا في تصريحاته الأخيرة ،التي تحمل إسقاطًا دينيًا، بتشبيه نفسه بالرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- .

ووثق مقطع فيديو حديث لأردوغان، عن محاولة ما أسماه بالإنقلاب عليه والهجوم على طائرته، وشبه ما حدث في هذا الموقف بموقف سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم – في غار ” حراء ” لكنه بقوله يقصد غار ثور الذي اختبأ فيه بصحبة أبو بكر الصديق.

وقال أردوغان إن المتمردين دخلوا الطائرة التي كان متواجدا بها ولكنهم لم يروه على الرغم من وجوده أمام أعينهم، مشبها ما حدث معه بما حدث مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ولعل علامات عدم الاتزان العقلي بدت على أردوغان وأصبحت واضحة للجميع بعد هذه التصريحات وتأليف القصص والروايات التي لم تقنع المقربين منه أنفسه.

وكان استشاريون نفسيون ،قد أكدوا أن أردوغان يتمتع بكل صفات الديكتاتور من خلال خلق أعداء وهميين، وإدخال الجيش في أي صراع، ولديه نرجسية شديدة، وعدم الاعتراف بالخطأ.

كما أنهم أكدوا أن لديه جنون العظمة بوصف نفسه في بعض الأحيان بأنه مثل النبي وأبو بكر الصديق، متاجرا بالقرآن الكريم.

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