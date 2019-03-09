بعد تعادل الهلال والوحدة.. رئيس النصر لتركي آل الشيخ: ” ياليت تنشغل في الترفيه “
رد رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، على تغريدة لرئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ ، بعد تعادل الوحدة 1-1 أمام الهلال، ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال آل سويلم في تغريدته لتركي آل الشيخ : ” هاردلك التعادل للرئيس الفخري لنادي الوحدة أخي الغالي تركي آل الشيخ، ياليت أبو ناصر الأيام المقبلة تنشغل في فعاليات هيئة الترفية إلى 16-3 ” .
يذكر أن التعادل قلص الفارق بين الهلال المتصدر والنصر الوصيف الذي تغلب على الاتفاق 2-3 إلى 4 نقاط.
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ابونايف[ عدد التعليقات: 803 ] نشر منذ 1 ساعة
مسكين راحت عليه الشهره لان الرياضه بالوقت الراهن اقوى شهره يا سعادة الشيخ سعود وبكره بيكون عضو بجميع الانديه وخذ العلم
المليليح[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 1 ساعة
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محمد[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 31 دقيقة
الف مبروك الفوز لنادي الشمس العالمي وحتى وان فكرت الصحيفة تزرع فتنه 💛💛💛💛💛💛💛💛💛