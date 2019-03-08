سعود آل سويلم: مبروك لجماهير النصر تحقيق النقاط الثلاث

ماجد محمد(صدى):

قدم رئيس نادي النصر، سعود آل سويلم، التهنئة لجماهير النادي؛ لتحقيق النقاط الثلاث.

وقال سعود: ” مبروك لجماهير كبير الرياض تحقيق النقاط الثلاث، النصر بنجومه اليوم أسعدونا ” رغم كل شيء ” ، ومن نصر إلى نصر بإذن الله . ”

يذكر أن المباراة شهدت جدلاً تحكيمياً كبيراً، بعدما تعرض برايان أليمان للطرد، لحصوله على الإنذار الثاني، في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بالإضافة لطرد حسين السيد، الظهير الأيسر للاتفاق للطرد في الدقيقة الأخيرة من المباراة، لاعتراضه على الهدف الثالث للنصر.

وكذلك احتساب الهدف الثالث لنادي النصر الذي أحرزه عبدالرازق حمدالله، رغم قيامه بدفع لاعب الاتفاق.

وفرط الاتفاق في الفوز على ضيفه النصر، وخسر 3-2 في الوقت القاتل، على ملعب ” الملك فهد الدولي ” ، في إطار منافسات الجولة الـ23، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.