انتقال المواجهات بين قبائل حجور والحوثيين لبلدة ” نهم “

فهمي محمد(صدى):

تخوض المقاومة الشعبية من قبائل حجور في محافظة حجة معارك ضارية مع مليشيا الحوثي الإيرانية، والتي أشارت إليه ” صدى ” بعنوان ” عشرات القتلى من الحوثيين في معارك حجور ” .

وعن ذلك، صرحت مصادر ميدانية، بأن المواجهات بين القبائل والحوثيين انتقلت إلى بلدة ” نهم ” غربي كشر؛ وذلك بعد اقتحام الحوثيين لبلدة العبيسة شرقي المديرية.

وأسفرت هذه المواجهات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، حيث قامت مقاتلات التحالف العربي بقصف تجمعاتهم ومواقعهم في العبيسة.

يُذكر أن الحوثيون كانوا قد اقتحموا منطقة العبيسة وعدداً من القرى المجاورة و سيطروا عليها؛ بعد قصف مكثف بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها الدبابات والصواريخ؛ مما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وتدمير عدد من المنازل السكنية.

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