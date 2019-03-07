عشرات القتلى من الحوثيين في معارك حجور

فهمي محمد(صدى):

تخوض المقاومة الشعبية من قبائل حجور في محافظة حجة معارك ضارية مع مليشيا الحوثي الإيرانية.

وتكبدت المليشيات الحوثية عشرات القتلى والجرحى في المعارك ضد قبائل حجور، بينهم القيادي الحوثي نجيب حمود الغولي، الذي لقي مصرعه وعدد كبير من عناصره.

و نفت قبائل حجور في بيان لها ما تروج له الميليشيات من سقوط عدد من مناطق حجور في يد المليشيا.

وأكدت مصادر أن الاقتحام تزامنت مع كثافة نيران أطلقتها المليشيات، تضمنت إطلاق صواريخ باليستية، على مواقع المقاومة القبلية والقرى في ظل حصار خانق فرضته المليشيات الحوثية على منطقة العبيسة من أربع جهات.