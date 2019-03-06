حكم موقوف سابقًا يدير مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي

نواف السالم(صدى):

كلفت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم تحكيم أردني بقيادة الحكم أحمد العلي، لإدارة مباراة الوحدة الإماراتي ضد الاتحاد، يوم الاثنين القادم في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا.

وكانت دائرة الحكام في الاتحاد الأردني لكرة القدم، قد قررت إيقاف الحكم أحمد العلي لارتكابه خطأ تحكيمياً مؤثراً وغير مقصود، خلال نهائي كأس الكؤوس، والذي جمع فريقي الوحدات والجزيرة.

يذكر أن الاتحاد قد أمطر شباك الريان القطري، بخمسة أهداف مقابل هدف، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار الجولة الأولى، لمنافسات المجموعة الثانية، بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

واستقال مدرب الريان القطري، التركي بولنت أويغون، عقب خسارة الفريق، في مباراته التي جمعته بالاتحاد، مساء أمس الأول الاثنين.

اقرأ أيضًا: